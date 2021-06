Top 14, suivez le barrage Racing-Stade Français en direct

Le Stade Français se présente ce soir avec le jeune Adrien Lapègue (22 ans) sur une aile et l’Australien Sefa Naivalu sur l’autre. Jonathan Danty et Waisea Nayacalevu seront associés au centre, tandis que James Hall et Joris Segonds conduiront le jeu des Parisiens.

Devant, la 3e ligne fait peur avec Matera, Macalou et Burban. Sans oublier le solide Kremer qui prend place sur le banc. Le jeune 2e ligne Pierre-Henri Azagoh, formé au club, remplace Yoann Maestri dans la cage. Il est associé à Paul Gabrillagues. Enfin, en première ligne, l’ancien Racingman Kakovin est titulaire, avec Latu au talonnage et le capitaine Alo-Emile à droite.