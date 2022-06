Top 14, suivez le barrage Toulouse-La Rochelle en direct

Danty sur le banc, Botia à la bagarre

Côté rochelais, le staff maritime a procédé à 11 changements par rapport à l’équipe qui s’est imposée à Lyon dimanche dernier, lors de la dernière journée de phase régulière. Alldritt, Leyds et Sinzelle, préservés face au LOU, sont tous de retour pour ce barrage.

Incertains en raison de chevilles endolories, Jonathan Danty et le pilier gauche Reda Wardi sont bel et bien présents, mais débuteront sur le banc des remplaçants. Á noter qu’il s’agit du même XV de départ que celui aligné en finale de Champions Cup face au Leinster, Botia en plus.