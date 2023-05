Top 14: Toulon annonce le départ de Kolbe

Cheslin Kolbe quittera le RC Toulon cet été, en amont de la Coupe du monde 2023, comme l'a annoncé ce lundi le RC Toulon. Le champion du monde sud-africain disposait encore d'une année de contrat en option, qu'il pouvait activer à sa convenance.

Cheslin Kolbe ne portera plus le maillot de Toulon. Le RCT a confirmé dans un communiqué ce lundi le départ de son ailier sud-africain cet été, après deux saisons au club et à un an du terme de son contrat. Le champion du monde 2019 a donc disputé son dernier match dimanche soir face à l'UBB.

"Le Rugby Club Toulonnais et Cheslin Kolbe ont décidé d'un commun accord de se libérer mutuellement de leurs engagements à l'issue de la saison 2022-2023. Ceci permet à Cheslin Kolbe de s'engager pour un nouveau projet dès la saison 2023-2024", souligne le RCT dans un communiqué.

"J'aurais aimé rester"

Dimanche soir, Kolbe s’était rapidement engouffré dans la haie d’honneur réservée à ceux qui avaient officialisé leur départ mais aucun protocole n’avait été préparé pour le Sud-Africain car les négociations n’étaient pas terminées. Il avait une année en option qu’il pouvait activer à sa convenance.

"Cheslin Kolbe devrait annoncer sa future destination prochainement", précise le RCT qui "tient à remercier Cheslin pour son implication au sein des Rouge et Noir depuis son arrivée lors de la 2021-2022."

"Je tiens à remercier le club, mes coéquipiers et tous les supporters pour l’opportunité qui m’a été donnée de jouer à Toulon pendant ces deux saisons et que j’ai beaucoup appréciée, a indiqué le joueur de 29 ans, vainqueur cette saison du Challenge Européen avec Toulon. J’aurais aimé rester à Toulon mais les contraintes financières des clubs et les blessures ont rendu les choses difficiles".