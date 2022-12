Top 14: Toulon renoue avec le succès à domicile contre Lyon

Toulon, qui restait sur deux défaites à domicile en Top 14 contre Montpellier (16-26) et le Racing 92 (14-31), s'est imposé avec la manière face à Lyon jeudi soir au stade Mayol en ouverture de la 13e journée de championnat (21-3).

Les joueurs du RCT signent une troisième victoire toutes compétitions confondues après deux premières en Challenge Cup contre les Zebre et Bath les week-ends précédents. Grâce à ce succès, le RCT dépasse son adversaire du soir au classement et réintègre le top 6 avant les autres rencontres de cette journée prévues vendredi.

De son côté, Lyon n'a plus gagné depuis le 27 novembre face à Toulouse et reste sur quatre échecs (deux en Top 14 et deux en Champions Cup). Les hommes de Xavier Garbajosa perdent leur place parmi les six premiers et pourraient se retrouver au-delà de la dixième position à l'issue de cette journée.

Les débuts de Biggar en Top 14

Dès le début de la rencontre, les Toulonnais ont montré leur envie de se rattraper après deux dernières sorties décevantes devant leur public en Top 14. Ils ont dominé la première période, portés par leur ailier fidjien Jiuta Wainiqolo, auteur d'un doublé (6e, 28e) et par leur demi d'ouverture, l'international gallois Dan Biggar, qui faisait ses grands débuts dans le championnat français (11 points).

Après un premier acte marqué par beaucoup de déchet, notamment en conquête (5 touches perdues) les Lyonnais ont tenté de réagir lors du second mais ils se sont heurtés à une solide défense du RCT. Les hommes de Pierre Mignoni n'ont jamais rompu et ont offert un beau succès à leur manager pour ses retrouvailles avec son ancien club.

Toulon tentera de confirmer cette victoire sur la pelouse de Bayonne la semaine prochaine et de rattraper ses points perdus à domicile alors que le LOU aura l'occasion de rebondir sur à domicile face à Brive.