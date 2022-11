Toulon: le sort s’acharne sur Gabin Villière, de retour à l’infirmerie

Alors qu’il a fait son retour samedi dernier après six mois sans jouer, Gabin Villière s’est à nouveau blessé et sera absent environ un mois et demi, a indiqué ce mardi le Rugby Club Toulonnais.

Gabin Villière ne voit pas le bout du tunnel. L'ailier international de Toulon, qui a fait son retour samedi en Top 14 après six mois sans jouer en raison d'une opération à une cheville, s'est à nouveau blessé et sera absent "environ un mois et demi", a annoncé mardi le Rugby club toulonnais (RCT).

Touché en toute fin de rencontre samedi soir à Paris lors de la victoire varoise (17-12) face au Stade français, comptant pour la 11e journée du championnat, "Gabin Villière, victime d'une fracture du péroné au niveau de la cheville gauche, sera tenu écarté des terrains environ 1 mois et demi", précise le RCT dans un communiqué.

Blessé le 27 mai dernier

Villière (26 ans, 12 sél.), déjà privé de la tournée des Bleus au Japon cet été puis des tests-matches d'automne avec le XV de France, manquera donc aussi les débuts de son club en Challenge Cup, le 10 décembre face à l'équipe italienne du Zebre de Parme.

Le 27 mai, Villière s'était blessé à la cheville gauche au cours de la finale de cette compétition, perdue par le RCT face à Lyon (30-12). Il avait été opéré début juin et son indisponibilité avait alors été évaluée entre huit et dix semaines. Mais "quelques petites complications avec le ligament qui était complètement rompu" avaient retardé son retour, l'obligeant à prendre "encore du temps pour revenir rapidement au niveau", avait-il expliqué fin septembre. Début octobre, l'ancien ailier de Rouen, passé par le rugby à VII, avait finalement annoncé devoir de nouveau se faire opérer de la cheville.