Top 14: Toulon retrouve des couleurs face à La Rochelle, nouvelles rassurantes pour Ollivon

Vainqueur de La Rochelle sans Charles Ollivon mais avec le bonus offensif (41-11), Toulon se relance et prend ses distances avec le bas du tableau.

Toulon a surfé sur sa bonne dynamique du moment pour dominer La Rochelle avec le bonus (41-11), grâce notamment à un doublé de Cheslin Kolbe qui a ainsi inscrit ses premiers points sous ses nouvelles couleurs, samedi en match en retard de la 15e journée de Top 14. Depuis l'arrivée de Franck Azéma et le retour de nombreux joueurs de blessure, le RCT retrouve un second souffle. En dominant le match de bout en bout, les Varois se sont donné de l'air au classement en doublant Pau pour pointer à la 10e place de Top 14.



S'ils restaient sur une défaite encourageante à Montpellier (18-16) après une victoire bonifiée à Biarritz (45-17), les Toulonnais ont signé une prestation XXL dans leur antre de Mayol en battant, avec le bonus, La Rochelle qui restait pourtant sur trois victoires de rang.

Premier essai pour Kolbe

Les Toulonnais ont immédiatement imposé une grosse pression défensive à des Rochelais incapables de trouver de l'air pour dérouler leur jeu. Les Maritimes ont retrouvé les vestiaires avec 13 points de retard (19-6) punis par la botte de Louis Carbonel. L'ouvreur de 23 ans a signé quatre pénalités avant la pause et a transformé l'essai de son trois-quarts centre australien Duncan Paia'aua qui a filé dans l'en-but après une course de plus de 50 mètres.



Malgré une réaction des hommes de Ronan O'Gara qui ont fini par trouver la terre promise grâce à l'ailier fidjien Eneriko Buliruarua, les Toulonnais ont rapidement repris le large annihilant très vite les espoirs des visiteurs.



Sa star sud-africaine Cheslin Kolbe, trouvée dans les 22 mètres rochelais, a filé à l'essai, son premier sous les couleurs toulonnaises en huit rencontres. L'ailier champion du monde a même récidivé quelques minutes plus tard grâce à un génial petit coup de pied par-dessus. Le trois-quarts Aymeric Luc a été récompensé de sa bonne performance en inscrivant l'essai du bonus.



Les Toulonnais tenteront de poursuivre leur bonne série samedi avec la venue de Clermont. Sixième du classement, La Rochelle voudra se relancer samedi avec la venue du Racing 92.

Charles Ollivon absent

Ce succès est d'autant plus précieux que le RCT n'a pas pu compter sur Charles Ollivon. Julien Dupuy, l'entraineur adjoint du club varois a précisé en conférence de presse que le troisième ligne avait ressenti une petite douleur à l’épaule à la suite de sa reprise récente de la compétition. L'épaule pour laquelle Ollivon avait été opérée. Il devrait pouvoir reprendre la semaine prochaine.



L'international français et le staff médical du club sont en effet rassurants et estiment qu’il pourra rapidement retrouver sa place, peut-être même dès samedi prochain face à Clermont. Quelques douleurs, après une reprise de la compétition et l’intensité des chocs qui va avec, ne sont pas surprenantes au terme d’une si longue absence et le cas Ollivon ne suscite donc aucune inquiétude particulière.