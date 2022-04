Toulon-Toulouse en direct: le RCT en mission au Vélodrome

COUP D'ENVOI À 21H !

Bonsoir à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la 23e journée de Top 14 ! Toulon accueille le champion en titre Toulouse au Vélodrome dans un match qui sent bon les phases finales. Le RCT doit absolument l'emporter pour espérer terminer dans les six premiers. Coup d'envoi à 21h !