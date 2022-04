Top 14, Toulouse-La Rochelle en direct: un match aux enjeux immenses

On continue cette 24e journée de Top 14 avec un gros choc entre Toulouse et La Rochelle ! Pour rester dans les six premiers du championnat, le Stade toulousain va devoir réaliser un gros match face à une équipe rochelaise en forme. Coup d'envoi à 21h05 !

Ovalion régale aux abords du Stadium Deux équipes, deux dynamiques La mission s'annonce rude pour Toulouse qui sort de deux revers consécutifs en championnat : à Castres (19-13), et à Marseille, contre Toulon (19-15). Ils affrontent l'équipe en forme du championnat, qui n'a perdu qu'un seul de ses neuf derniers matchs. Et qui, surtout, reste sur une double confrontation remportée de main de maitre, en Coupe d'Europe, contre Bordeaux. 150e match pour Botia avec La Rochelle Et la compo toulousaine ! Ramos – Delibes, Fouyssac, Ahki, Lebel – (o) Ntamack, (m) Dupont) – Flament, Jelonch, Elstadt – Meafou, Ro.Arnold – Aldegheri, Marchand, Baille Les remplaçants : Mauvaka, Neti, Tekori, Miquel, Cros, Germain, Medard, Ainuu La compo rochelaise ! Dulin – Leyds, Sinzelle, Botia, Rhule – (o) West, (m) Retière – Haddad, Alldritt, Liebenberg – Picquette, Sazy – Atonio, Bourgarit, Wardi Les remplaçants : Bosch, Priso, Lavault, Vito, Kerr-Barlow, Danty, Favre, Sclavi Il ne manque que les supporters !