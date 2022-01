Top 14: Un joueur du RCT hospitalisé, Toulon-La Rochelle va être reporté

Alors que le club de Toulon fait face à une vague de covid, le manager de Toulon a expliqué en conf de presse qu'un joueur avait dû être hospitalisé. Selon nos informations, le match face à La Rochelle va être reporté.

"Avec 25 garçons covidés, c’est impossible de jouer, donc nous avons envoyé tous les documents à la Ligue pour qu’une décision soit prise afin de ne pas pénaliser La Rochelle, les autres équipes et le championnat, et permettre aussi à Canal+ de se retourner. Depuis le début de l’épidémie, nous avons été transparents et n’avons rien caché à la LNR en la tenant informé de notre situation heure par heure." Ce vendredi en conférence de presse, le manager du RCT n'a pas fait mystère de la situation difficile ans laquelle se trouve son club face à l'épidémie de covid.

D'autant qu'il a révélé qu'un joueur de son effectif avait été hospitalisé. "Je me vois mal mettre un gamin de 18 ans sur le terrain, avoir un accident et se dire que c’est parce qu’on voulait éviter d’avoir une date supplémentaire. La priorité c’est la santé de nos joueurs. Il y a un garçon qui est parti ce matin, hospitalisé parce qu’il avait des soucis cardiaques, il n’est pas tombé par terre mais il est en difficulté. Ce n’est pas anodin. On ne peut pas prendre de risques."

Palpitations

Selon nos informations, il s'agit d'un jeune joueur de 18 ans qui a eu le covid et était retourné à l'entraînement mais a ressenti des palpitations et est donc à l'hôpital pour des examens de contrôle. Un argument pour Franck Azéma pour ne pas précipiter le retour des joueurs touchés par le covid.

C’est désormais une certitude : le match entre Toulon et La Rochelle, prévu dimanche (18h) dans le cadre de la 15eme journée de Top 14, va être reporté.

Les Varois ont été touchés par de très nombreux cas de Covid depuis la semaine passée, mais c’est aussi le cas des Maritimes depuis quelques jours.

Toulouse-Montpellier va aussi être reporté

Le RCT, onzième du classement, compte désormais trois matchs de de retard en championnat. Autant dire que le calendrier des semaines à venir s’annonce très chargé pour les hommes de Franck Azéma.

Mais ce n’est pas tout puisque le match entre Toulouse et Montpellier, aussi prévu dimanche, n’aura pas lieu non plus. Le MHR a été fortement touché par le Covid cette semaine.

La LNR va officiellement reporter ces deux matchs rapidement.