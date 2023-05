Top 14: Urdapilleta quitte Castres pour Clermont

A 37 ans, le demi d'ouverture Benjamin Urdapilleta s'est engagé pour une saison (plus une en option) avec Clermont et va donc quitter Castres.

Le demi d'ouverture argentin de Castres Benjamin Urdapilleta s'est engagé, à 37 ans, pour une saison et une autre en option avec Clermont, a annoncé ce jeudi le club auvergnat. "Benjamin fait partie de ces joueurs avec une exigence énorme qui permettent de faire progresser chaque membre du groupe et aussi du staff", a déclaré dans un communiqué Christophe Urios, entraîneur de l'ASM, actuellement onzième du Top 14, qui a eu l'ouvreur sous ses ordres à Oyonnax et à Castres.

"C'est un joueur qui ne laisse rien au hasard, qui est très dur avec lui-même", a-t-il poursuivi. "C'est l'un des plus grands battants que j'ai vu sur un terrain, mais pas que. Quand il joue au ping-pong, il veut gagner, quand il joue aux cartes, il veut gagner (...) C'est un joueur et un leader dont nous avons besoin."

"Bien sûr que c'est un regret qu'il ne termine pas ici"

Sacré champion d'Angleterre en 2012 avec les Harlequins, Urdapilleta est arrivé en France dans la foulée, à Oyonnax, qu'il a contribué à faire monter en Top 14 en 2013. International argentin à vingt reprises, il évolue depuis 2015 au CO, avec lequel il a remporté le championnat de France en 2018 et atteint la finale l'an dernier. Très apprécié du public castrais, le meilleur réalisateur en activité du Top 14 est encore précieux dans le Tarn cette saison, avec 14 rencontres à son actif, toutes comme titulaire.

"Nous aurions souhaité qu'il termine la saison prochaine au CO en jouant mais aussi en accompagnant la progression de nos joueurs JIFF (joueurs issus des filières de formation", a réagi dans un communiqué le président tarnais Pierre-Yves Revol. "Il a choisi une autre option dans un autre club où il pourra s'épanouir différemment."

"Bien sûr que c'est un regret qu'il ne termine pas ici mais cela n'enlève rien à son parcours fabuleux", a ajouté le dirigeant. "Il a marqué le club de son empreinte par ses qualités et son mental de leader et de gagneur, ce mental qui le pousse à relever un ultime challenge."