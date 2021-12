Top 14: Waisea Nayacalevu à Toulon pour deux ans

L'international fidjien du Stade français, Waisea Nayacalevu, comme annoncé par RMC Sport, s'est engagé avec Toulon, a annoncé mardi le club varois, qu'il rejoindra cet été.

Comme annoncé par RMC Sport voilà de nombreuses semaines, Waisea Nayacalevu rejoindra Toulon en fin de saison. Le RCT l’a officialisé ce mardi matin. "L'un des plus grands talents de la sélection fidjienne et du Top 14, le trois-quart Waisea Nayacalevu, s'engage avec le Rugby Club Toulonnais pour les deux prochaines saisons (+ une en option)", a indiqué le RCT dans un communiqué.

En fin de contrat avec le Stade Français

Le polyvalent trois-quart est arrivé en 2012 au Stade français, avec qui il a été champion de France en 2015 et vainqueur du Challenge européen en 2017. "Ce joueur aux qualités athlétiques exceptionnelles allie la vitesse, la créativité, la technique sans égal des artistes fidjiens à une solidité défensive et une science tactique reconnues et redouées sur tous les terrains", se ravit également le club de la Rade.

Nayacalevu (31 ans, 26 sélections) a disputé dix matches avec le club parisien cette saison, dont neuf en tant que titulaire, pour quatre essais. Le Stade français est actuellement 10e du championnat de France de rugby, juste devant Toulon. L'intrnational de 31 ans, qui a effectué toute sa carrière à Paris, était en fin de contrat avec le Stade Français, qui aurait aimé le conserver.