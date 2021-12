Top 14: Willemse prolonge à Montpellier jusqu'en 2025

Le deuxième ligne de Montpellier et du XV de France, Paul Willemse, libre en juin, a prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le club héraultais.

Enfin une bonne nouvelle pour le MHR. Après avoir enregistré ce mardi un cinquième cas positif au sein de son effectif, le club héraultais a annoncé la prolongation de son deuxième ligne Paul Willemse - dont le contrat se terminait en juin - jusqu'en 2025. Willemse, âgé de 29 ans, est un cadre du MHR mais aussi un habitué de l'équipe de France (19 sélections) depuis l'intronisation de Fabien Galthié.

"Je suis très fier de prolonger l'aventure avec le MHR"

"Après Arthur (Vincent, NDLR), le club et son président sont très heureux de prolonger l'aventure avec Paul pour trois années supplémentaires. C'est un joueur important pour le MHR et une des poutres du paquet d'avants. En tant que directeur du rugby, je suis fier que Paul adhère complètement au projet du club et qu'il décide de rester fidèle" au MHR, a apprécié le manager Philippe Saint-André. "Je suis très fier de prolonger l'aventure avec le MHR et j'espère continuer à rendre fier le club et tous ses supporters durant les prochaines saisons", a déclaré Paul Willemse auprès du club.

Le puissant seconde ligne (2m01, 130 kg), formé aux Blue Bulls de Pretoria, a rejoint Montpellier en 2015 en provenance de Grenoble et s'est vite imposé comme un titulaire. Depuis, il a remporté le Challenge européen à deux reprises (2016 et 2021) et a aussi disputé la finale du Top 14 en 2018 face à Castres (29-13).

Naturalisé en 2019, il a été appelé en équipe de France pour disputer le Tournoi des VI Nations. Depuis l'intronisation de Fabien Galthié, au lendemain de la Coupe du monde au Japon, Willemse s'est imposé au sein de la deuxième ligne des Bleus.