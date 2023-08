Toulon – Bayonne : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce week-end, le Top 14 revient pour la deuxième journée. Parmi les 7 affiches au programme, Toulon accueille Bayonne. Ensemble, on vous détaille comment suivre l’affiche en direct.

Ce duel entre Toulon et Bayonne est à suivre ce samedi dès 21 heures sur les antennes de CANAL+.

Regardez Toulon - Bayonne Profitez de l'offre Canal+ Craquez pour l'offre Canal+ pour voir tout le Top 14 ! J'en profite

Comme c’est déjà le cas depuis plusieurs saisons, c’est CANAL+ qui dispose des droits de diffusion de cette rencontre mais aussi de l’ensemble de la saison de Top 14 sur le marché français.

Toulon favori à domicile

Si l’on en croit les bookmakers, Toulon est le favori de ce match. Un match que les sudistes disputeront à domicile. Lors de la première journée, les deux clubs ont connu des fortunes diverses. Car si Bayonne est reparti avec une victoire de prestige à domicile face à Toulouse en ouverture du championnat (26-7), Toulon a connu un premier faux pas dès son premier match en encaissant 27 points face au LOU qui s’affiche, avant cette journée, en tête du classement. Pour Toulon, cette défaite de 12 points est synonyme de bas du classement puisque le club cher à Mourad Boudjellal pointe à la onzième place. Pour les joueurs du RCT, on espère profiter de la première rencontre à domicile de la saison pour repartir avec une première victoire. Lors de la première journée, 6 des 7 clubs évoluant à domicile sont repartis avec la victoire.

Comment suivre Toulon – Bayonne ?

Afin de suivre cette rencontre entre Toulon et Bayonne, il est plus que conseillé de s’abonner à une offre de CANAL+. En ce moment, CANAL+ propose son package CANAL+ Sport à un tarif très avantageux pour celles et ceux qui s'abonnent sur 24 mois. En effet, l’offre promotionnelle actuelle permet de s’abonner à CANAL+ Sport pour seulement 25,99 euros par mois. En optant pour cet abonnement, vous pourrez à la fois suivre le Top 14 de rugby mais aussi les plus prestigieuses compétitions de football avec les grands championnats ou encore la Ligue des Champions.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.