Toulon: Dan Biggar arrive avec effet immédiat

Le demi d’ouverture international gallois de Northampton Dan Biggar (33 ans, 103 sélections) va rejoindre Toulon avec effet immédiat.

Le RCT tient son ouvreur. En quête d’un numéro dix depuis de nombreux mois, le club varois a enfin trouvé la perle rare. Après avoir étudié de nombreux profils, dont celui du Sud-Africain Elton Jantjies, le staff de Pierre Mignoni et Franck Azéma ont avancé sur une autre piste, britannique cette fois. Comme indiqué par Rugbyrama et confirmé par RMC Sport, l’international gallois Dan Biggar (33 ans) va s’engager avec Toulon, avec effet immédiat. Selon nos informations, ce n’est pas une aventure de quelques mois puisqu’il sera toujours sur la Rade la saison prochaine et sans doute aussi la suivante.

Il part plus tôt que prévu

Initialement, son départ de Northampton était programmé, et même officialisé, pour la fin de saison. Le joueur aux 103 sélections, actuellement blessé à un genou et non retenu pour les tests de novembre du XV du Poireau, fera finalement ses valises plus tôt que prévu. Biggar, qui était également en contacts avec d’autres clubs français ces dernières semaines, a donné son accord pour rejoindre le club présidé par Bernard Lemaitre qui s’appuyait jusque-là sur le Néo-Zélandais Ihaia West, arrivé de La Rochelle, ainsi que Baptiste Serin, également capable de dépanner en dix.

"Je n’exclus rien, disait-il dans la presse britannique récemment. Je suis ouvert à tout. Le Japon et la France ont tous les deux des avantages. Les saisons en France ont tendance à durer un peu plus longtemps avec beaucoup de matchs difficiles et des déplacements. Mais vous êtes plus proche du pays de Galles pour y retourner. C'est beaucoup plus facile que si vous êtes à Tokyo ou ailleurs." Après avoir accueilli Gavin Henson, Rhys Webb, Gethin Jenkins, Eifion Lewis-Roberts et surtout Leigh Halfpenny par le passé, le RCT va bel et bien découvrir un autre joueur gallois très prochainement.