Toulon: Gabin Villière de retour à l'entraînement après sa blessure au péroné

Gabin Villière, qui s'était blessé avec l'équipe de France, a repris l'entraînement individuel avec Toulon.

L'ailier international Gabin Villière, de retour au centre d'entraînement de Toulon jeudi matin, a repris la course après sa fracture à un péroné contractée avec le XV de France en février dernier, a annoncé l'encadrement du club varois. "Il a bien travaillé au Centre de rééducation de Capbreton et il se sent bien. Il a appris du passé pour maîtriser le tempo mais ce qui est bien, c'est qu'il ne ressent pas de douleur", a affirmé le manager du RCT, Franck Azéma, en conférence de presse.

"On ne veut pas accélérer le processus non plus, on reste à l'écoute de ce qu'on voit à l'entraînement et de ses sensations mais c'est plutôt positif. Il est toujours plus pressé que la normale, il a faim car il fait une saison blanche donc s'il peut mordre dans les trois derniers mois, il va le faire à 200%", a-t-il ajouté.

Incertitude pour Wainiqolo

L'ailier sud-africain Cheslin Kolbe, lui, sera de nouveau absent pour le quart de finale de Challenge Cup contre Lyon samedi (13h30). Le champion du monde 2019 avec les Springboks s'est blessé à une cheville lors du match à Lyon le 25 mars en Top 14. Les avants Florian Fresia et Anthony Etrillard sont également toujours à l'infirmerie, alors que le pilier international Jean-Baptiste Gros est en phase de réathlétisation.

L'ailier fidjien Jiuta Wainiqolo, quant à lui, a quitté l'entraînement prématurément jeudi, touché à une cheville. "Jiuta s'est un peu tordu la cheville, on va voir comment ça évolue cet après-midi et demain (vendredi, ndlr) matin, a précisé Azéma. S'il a mal, on ne prendra pas de risque".