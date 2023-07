Toulon : handicapé par les blessures à répétition, Fresia annonce sa retraite à 31 ans

Florian Fresia a annoncé la fin de sa carrière sportive ce mercredi. Gêné par de nombreuses blessures, le pilier de Toulon est contraint de partir à la retraite à seulement 31 ans et après avoir tout gagné avec le RCT.

Dernier membre de la génération dorée du RCT, Florian Fresia quitte Toulon sur une note douloureuse. Gravement blessé en 2022 lors d’un match de préparation face à Clermont, le pilier du club varois a annoncé mercredi sa retraite à seulement 31 ans.

Enfant du club toulonnais, Florian Fresia y a disputé l’ensemble sa carrière chez les professionnels après ses débuts en 2012. Au total, le pilier aura joué 167 rencontres avec Toulon. Insuffisamment remis de sa grave blessure à la cheville contractée l’an passé, l’avant a choisi de raccrocher.

Mignoni: "Fresia n’est pas capable de pouvoir rejouer au rugby"

Avec ce départ à la retraite de Florian Fresia, c’est un immense palmarès du RCT qui dit aurevoir au rugby. Vainqueur du Top 14 en 2014, le pilier possède aussi les trois titres européens consécutifs de Toulon en Champions Cup entre 2013, 2014 et 2015. Dès mardi, à la veille de l’officialisation de cette fin de carrière, Pierre Mignoni annonçait déjà cette issue inévitable.

"Flo' aujourd’hui, on est en discussion avec lui pour se mettre d’accord sur une évidence, a estimé le manager toulonnais face à la presse. Aujourd’hui, il n’est malheureusement pas capable de pouvoir rejouer au rugby à l’heure où on parle."

Et le technicien d’enchaîner sur l’hommage du RCT pour le pilier: "Bien sûr c’est quelqu’un qui sera célébré parce qu’on y tient fortement. C’est un historique du club et quelqu’un de très important dans le vestiaire. On est bien sûr très déçus et lui le premier. Sa carrière a été incroyable au club."