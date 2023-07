Top 14: le Gallois Alun Wyn Jones joker de Toulon pendant le Mondial

Le légendaire deuxième ligne gallois Alun Wyn Jones (37 ans, 158 sél.), qui avait annoncé en mai qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, a été engagé par le RC Toulon en qualité de joker le temps de la Coupe du monde, a annoncé vendredi le club varois.

"Alun Wyn Jones a décidé de tenter une nouvelle expérience rugbystique et culturelle" en marge du Mondial 2023 en France (8 septembre - 28 octobre), affirme dans un communiqué le RCT à propos du détenteur du record du monde de sélections qui va découvrir le Top 14.

En dix-sept ans, le deuxième ligne a participé à 170 rencontres internationales, 158 avec le XV du Poireau et 12 avec les Lions britanniques et irlandais. Inoxydable capitaine du pays de Galles, il a remporté cinq fois le Tournoi des six nations (2008, 2012, 2013, 2019 et 2021), signant trois Grands Chelems au passage.

Il vient d'annoncer sa retraite internationale

Alun Wyn Jones avait été retenu dans le groupe gallois destiné à préparer le Mondial - ce qui aurait été sa cinquième participation à une Coupe du monde après 2007, 2011, 2015 et 2019 - avant d'annoncer sa retraite internationale. Début juin, il avait annoncé qu'il n'évoluerait pas avec son club des Ospreys, laissant planer le doute sur le nom de son futur club.

"Joueur extrêmement complet et agile, il excelle dans toutes les phases de combat. Très actif sur le terrain, il est également un leader de touche indiscutable", souligne le club toulonnais. "Sa carrière démontre l'immense talent de ce joueur. Son expérience, sa force mentale et physique ainsi que son exemplarité vont apporter au vestiaire et à ses coéquipiers", se réjouit Pierre Mignoni, le directeur du rugby du RCT, cité dans le communiqué.

Cette semaine, le club toulonnais a également annoncé les arrivées comme jokers Mondial de l'ailier français Noa Nakaitaci (32 ans, 15 sél.) et du centre fidjien Setariki Tuicuvu.