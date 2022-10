Toulon: l’arrivée de Dan Biggar est bouclée

Le demi d’ouverture international gallois de Northampton Dan Biggar, qui a passé sa visite médicale vendredi à Toulon, rejoindra bien le RCT.

Tout est désormais finalisé. Comme indiqué jeudi, le demi d’ouverture international gallois de Northampton Dan Biggar devait s’engager avec le RCT avec effet immédiat. C’est désormais chose faite. Selon nos informations, le numéro dix a passé sa visite médicale vendredi dernier à Toulon (un moment évidemment important pour celui qui a été victime de commotions par le passé) et le club varois attendait de connaitre les résultats pour concrétiser le dossier.

L’international de 33 ans aux 103 sélections avec le pays de Galles (et trois autres avec les Lions britanniques), forfait pour les tests de novembre en raison d’une blessure à un genou, sera évidemment un renfort de poids pour le RCT qui s’était mis en quête d’un ouvreur depuis de très nombreuses semaines après les départs de Louis Carbonel et Anthony Belleau, respectivement à Montpellier et Clermont.

Officialisation attendue dans la semaine

Après avoir étudié de nombreux profils, dont celui du Sud-Africain Elton Jantjies, pour épauler le Néo-Zélandais Ihaia West, seul dix de métier au sein de l’effectif, le staff de Pierre Mignoni et Franck Azéma a donc finalisé une autre piste étrangère. Egalement en contacts avec le Racing, Biggar quittera Northampton plus tôt que prévu. Car si son départ était acté depuis le mois dernier, il était initialement attendu pour la fin de saison.

Pour le moment, les clubs de Toulon et Northampton n’ont pas encore officialisé l’information, mais cela devrait être fait dans la semaine. On devrait alors savoir quand le Gallois débarquera exactement sur la Rade (où il restera d’ailleurs la saison prochaine).