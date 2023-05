Toulon: la grosse émotion de Bastareaud pour le dernier match de sa carrière

Mathieu Bastareaud (34 an) a disputé le dernier match de sa carrière dimanche lors de la victoire de Toulon face à Bordeaux-Bègles (35-19). L’ancien centre du XV de France s’est laissé gagner par l’émotion.

Un personnage du rugby français tire sa révérence: Mathieu Bastareaud (34 ans) a mis fin à sa carrière après une victoire avec Toulon face à l’Union Bordeaux Bègles (35-9) lors de la dernière journée du Top 14. Toulon termine septième et échoue aux portes des barrages, mettant ainsi fin à la longue aventure de "Basta" sur les terrains de rugby français. Le centre ou troisième ligne est apparu très ému à l’issue de la rencontre.

"Même si je suis Parisien, j'ai été adopté par Toulon"

"Oui c'est fini, ça a été un long chemin, a-t-il confié. Je suis juste très content de finir ici, peu importe la manière. J'ai réussi à marquer. J'ai eu de la chance. C'est la belle histoire qui se poursuit et je sors juste après. Je pense que c'est un cadeau des coachs. J'ai tout fait pour rester dans ma routine comme si c'était un match normal mais je me suis rendu compte lors de la remise des maillots que ce ne serait pas un match normal. J'ai essayé de contenir beaucoup d'émotion mais ça n'a pas été facile. C'est dommage de ne pas obtenir la qualification mais ça relevait un peu du miracle."

"Par contre, terminer ma carrière à Mayol, ça signifie beaucoup pour moi, a-t-il conclu. Même si je suis Parisien, j'ai été adopté par le club et les supporters. Ils m'ont toujours témoigné beaucoup d'amour et j'ai essayé de leur rendre sur le terrain."

Originaire de la région parisienne, formé à Massy puis lancé au Stade français, Bastareaud a écrit la plus belle page de sa carrière en club avec Toulon lors de son premier et long passage entre 2011 et 2019. Il y a décroché trois Champions Cup consécutives et un bouclier de Brennus. Il a récemment agrémenté son palmarès d’un succès en Challenge européen. Bastareaud a aussi marqué l’histoire du XV de France avec 54 sélections entre 2009 et 2019 et un Grand Chelem (2010).