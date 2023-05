Top 14: un derby en barrage, Lyon qualifié, Pau se maintient

La 26e et dernière journée du Top 14, dimanche soir, a livré son verdict: les barrages verront le Stade français recevoir le Racing 92 et Lyon, dernier qualifié, accueillir Bordeaux-Bègles. En bas de classement, c'est Pau qui a assuré son maintien.

Le Stade français piégé par les jeunes Rochelais

Le Stade français a été tenu en échec par les jeunes pousses du Stade rochelais (14-10) qui, devant leurs prestigieux aînés, en tribunes après leur doublé en Champions Cup, ont réalisé une prestation plus qu'honorable.



En réussissant à marquer deux essais, dont le second à la 76e, transformé par la jeune pépite rochelaise Hugo Reus, le club maritime a surpris les Soldats roses, qui avaient pourtant pris les rênes du match grâce à un essai de leur ailier, l'international algérien Nadir Megdoud à la 22e.

Malgré cette défaite, et profitant de celle du Racing, les hommes de Gonzalo Quesada recevront le week-end prochain leurs voisins franciliens à Jean-Bouin lors d'un derby qui s'annonce bouillant.

Le Racing 92 en échec à Clermont

Les Ciel et Blanc, 4e à 66 points avant de se déplacer au stade Marcel-Michelin, avaient besoin d'un succès en Auvergne pour recevoir lors des barrages. Mais Clermont, qui n'avait plus rien à espérer de sa saison, n'a pas voulu faire ce cadeau aux Franciliens, préférant offrir à son public un magnifique spectacle, avec rien de moins que deux doublés, pour Moala et Raqa.



Le Racing 92, malgré l'entrée de ses stars Finn Russell ou Gaël Fickou en fin de rencontre, n'a pas réussi à renverser la vapeur, défait 32 à 25. C'est un Jean-Bouin chauffé à blanc qui l'attend désormais.

Lyon, trop fort pour Bayonne, se qualifie

Le LOU, après un début de rencontre poussif, a validé son billet pour la phase finale grâce à sa large victoire contre Bayonne (53-19), qui espérait lui aussi une qualification avant cette 26e journée. Grâce à cette victoire, Lyon (3e) recevra donc à domicile Bordeaux-Bègles.

Malgré un triplé de son ailier Rémy Baget (6e, 26e, 52e), l'Aviron a pris la marée lyonnaise en deuxième période, les hommes de Xavier Garbajosa prenant les choses en main, avec sept essais à la clé. Bayonne, surprenant promu, n'aura quand même pas tout perdu: un ticket pour disputer la Champions Cup l'an prochain récompense son excellente saison.

Bastareaud marque pour ses adieux à Mayol

La victoire de Toulon face à Bordeaux-Bègles (35-19) au stade Mayol n'a pas été suffisante pour le RCT: le club varois échoue à une place du Top 6 mais, grâce son titre en Challenge Cup, est qualifié la saison prochaine pour la Champions Cup.



Durant ce match, "Basta" a fait du Basta": il a écopé d'un carton jaune en première période pour un coup d'épaule volontaire mais a marqué un essai à la 55e à la suite d'un maul, pour se faire pardonner. Juste avant de sortir sous une ovation et de raccrocher définitivement les crampons. Son coéquipier, le légendaire Sergio Parisse (142 sélections pour l'Italie), auteur d'une excellente prestation pour sa "dernière", a lui aussi eu droit à une ovation à sa sortie.

Pau se maintient, Perpignan ira à Grenoble

La Section paloise, 12e à 47 points avant son match contre le champion en titre montpelliérain, a assuré avec la manière son maintien dans le Top 14 en s'imposant à domicile face au MHR (35-10), qui termine la saison à une triste 11e place. Les Béarnais, auteurs de quatre essais en première période (Gailleton, Ikpefan, Hewatt et Daubagna), n'avaient besoin que d'une victoire pour se maintenir: ils l'ont fait et largement.



Quant à son rival pour le maintien, Perpignan, il n'a pas réussi à s'imposer à Castres (26-16), et a rendez-vous à Grenoble samedi pour le match d'accession. Enfin, dans la dernière rencontre de cette dernière journée, le leader toulousain a fait un carton face au déjà relégué Brive (54-10).