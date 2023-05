Stade toulousain: Flament encore préservé après sa commotion

Le 2e ou 3e ligne international Thibaud Flament ne jouera pas contre Brive ce dimanche (21h05) lors de la 26e journée de Top 14. Alors qu'il a été victime d’une commotion il y a quatre semaines au Leinster, le club ne veut pas prendre de risque avec lui et espère son retour pour les demi-finales.

Ugo Mola en souriait presque mais passait son message avant le 8e de finale de Champions Cup contre les Bulls : "On a tous été assez admiratifs des performances de Thibaud en équipe de France. Malheureusement, moi, je ne l’ai pas eu souvent. On a passé beaucoup de temps sans lui, pendant les périodes internationales et à cause de ses blessures. On attend beaucoup de lui au club", expliquait le manager au sujet de son avant polyvalent. Malheureusement, Flament n’a pas été épargné cette saison.

Blessé à une cheville en préparation l’été dernier, il n’était apparu qu’à la 4e journée de Top 14, face au Racing 92. Parti en tournée avec les Bleus après cinq matchs en club, il a été victime d’une commotion face à l’Afrique du Sud (comme à Clermont le 1er janvier 2022), qui le laissa un mois sur le carreau. Titulaire pour le Tournoi des VI Nations, il est revenu pour les phases finales de Coupe d’Europe. Remplaçant contre les Bulls, il a retrouvé une place de titulaire face aux Sharks en quart et au Leinster en demie.

Rendez-vous avec un neurologue lundi

Malheureusement pour lui, à Dublin, il a de nouveau subi une commotion. Plus de trois semaines après, et après avoir loupé les matchs face à l’UBB et à Perpignan (il compte cette saison 12 matchs et 640 minutes de jeu), il s’entraînait physiquement à part cette semaine. En vue de la fin de saison et bientôt de la Coupe du monde, le club ne veut pas prendre de risque. Il ne jouera donc pas dimanche soir face à Brive pour la dernière de la saison à Ernest-Wallon (21h05).

Le lendemain, il a un rendez-vous avec un neurologue et le médecin du club pour valider sa reprise. Et si tout se passe bien, Thibaud Flament rejoindra le groupe dans la journée à Faro, au Portugal, pour quatre jours de stage. Le Stade Toulousain, qui a déjà perdu Anthony Jelonch cet hiver (ligaments croisés d’un genou lors de France-Ecosse), espère bénéficier de son retour à Saint-Sebastien, pour la demi-finale de Top 14.