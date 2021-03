Toulouse-Montpellier: Mola met un coup de pression à ses joueurs

Après la défaite surprise de son équipe Toulouse à domicile contre Montpellier ce samedi (29-16), dans le cadre de la 20e journée de Top 14, Ugo Mola a mis un coup de pression à ses joueurs. Il les appelle à une remise en question.

Ugo Mola avait la tête des mauvais jours. La défaite de son Toulouse à domicile contre Montpellier ce samedi (29-16), dans le cadre de la 20e journée de Top 14, a du mal à passer. Le leader du classement s'est un peu pénalisé tout seul: avec deux essais de chaque côté, la différence s'est faite sur l'indiscpline.

"Quand on ne met pas de rythme on devient une équipe très ordinaire. C'est une soirée à oublier, résume le manager du Stade Toulousain. Je suis déçu. On s'est grillé un joker en championnat car on a été beaucoup trop approximatifs. C'est un rappel à l'ordre et il va falloir que tout le monde se regarde dans la glace." Un vrai coup de pression pour une remise en question globale.

"Une triste image du Stade Toulousain"

"Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match. L'engagement a été beaucoup trop déficient. On a perdu trop de ballons et cela explique en grande partie notre défaite. Il va falloir réagir car on a donné une triste image du Stade Toulousain, indigne de ce que l'on voulait faire", confirme le troisième ligne François Cros. Montpellier est à la lutte pour le maintien et ce succès est un très joli coup pour la bande de Philippe Saint-André.