UBB-Clermont: Urios espère "faire taire Chaban" pour son retour à Bordeaux

La 18e journée du Top 14 se termine dimanche avec le match entre Bordeaux-Bègles et Clermont, qui constituera donc des retrouvailles pour le coach auvergnat et ex-bordelais Christopher Urios.

C'est l'heure des retrouvailles. Trois mois après avoir été débarqué de l'Union Bordeaux-Bègles, Christopher Urios se déplace sur la pelouse de son ancienne équipe avec l'ASM Clermont (dimanche 21h05, 18e journée du Top 14). "Mon retour, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de donner de l'énergie et faire en sorte que mon équipe soit dans les meilleures dispositions", a commenté l'entraîneur auvergnat en conférence de presse. Il a pourtant été plutôt loquace sur le sujet, notamment sur l'accueil du public de Chaban-Delmas.

"Je ne vois pas pourquoi j'aurais un mauvais accueil"

"Sur le plan émotionnel, je me laisse porter. Je ne sais pas comment je réagirai, je ne sais pas quel accueil j'aurai. Mais je ne vois pas pourquoi j'aurais un mauvais accueil. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les supporters et je les remercie parce que c'était top. Chaban, c'était top", a-t-il confié. Avant même d'oser: "Notre credo, c'était de faire chanter Chaban. Maintenant, ce sera de les faire taire!" Et d'ajouter: "Je ne me pose pas de questions qui peuvent m'embrouiller l'esprit. Je me laisse porter".

Christopher Urios, promettant ne pas faire de langue de bois, a néanmoins assuré que cette confrontation spéciale pour lui n'avait "rien changé" dans sa préparation. "La seule chose qui change, c'est que je connais parfaitement les joueurs et ce qu'ils veulent faire", a-t-il admis.

Avant le début de cette 18e journée, l'UBB pointe à la 7e place avec 40 points. Clermont est 10e avec 36 points.