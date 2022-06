UBB: Laussucq nouveau coordinateur sportif

Christophe Laussucq s’est engagé à l’Union Bordeaux-Bègles dans un rôle transversal de coordinateur sportif pour les trois prochaines saisons. Le dossier est bouclé.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et c’est désormais acté. Voilà quelques jours, nos confrères du Midi Olympique évoquaient les discussions entre Christophe Laussucq et l’Union Bordeaux-Bègles (actuellement deuxième de Top 14). Selon les informations de RMC Sport, l’affaire est désormais bouclée.

Un contrat de trois ans comme coordinateur sportif

L’ancien entraineur de Brive, du Stade Français, de Mont-de-Marsan et d’Agen (qu’il a quitté en novembre 2020) s’est engagé pour trois ans en Gironde. Non pas pour prendre les rênes du staff mais en tant que coordinateur sportif. Le technicien de 49 ans aura un rôle transversal au sein du club notamment pour faire le lien entre les professionnels et la formation.

L’ancien demi de mêlée international (4 sélections) ne sera pas perdu à Bordeaux puisqu’il y est né et qu’il y a évolué au début de sa carrière. Laussucq travaillera donc aux côtés du manager Christophe Urios qui a prolongé son contrat voilà quelques semaines, également jusqu’en 2025.