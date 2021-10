Toulon: Swan Rebbadj va prolonger

INFO RMC SPORT - Le deuxième ou troisième ligne international Swan Rebbadj devrait rapidement prolonger sur la durée à Toulon. Celui qui a été promu capitaine lors des deux derniers matchs était en fin de contrat l’été prochain.

Bonne nouvelle pour le RCT. Le club varois connaît un début de saison décevant d’un point de vue comptable avec quatre défaites (dont celle contre le Racing la semaine dernière à Mayol) en sept journées de Top 14 et une onzième place au classement. Mais en interne, les dirigeants toulonnais s’activent déjà sur la saison prochaine. Avec des arrivées attendues, dont celle du centre polyvalent fidjien du Stade Français Waisea, ainsi que des prolongations.



Plusieurs cadres sont en fin de contrat. C’est le cas notamment de l’ouvreur Anthony Belleau, suivi par Montpellier et Clermont, mais aussi du demi de mêlée Baptiste Serin. Tous les deux ont reçu une offre pour rempiler, sans réponse pour le moment. Par ailleurs, toujours selon nos informations, Toulon a très bien avancé concernant Swan Rebbadj. Le deuxième, ou troisième ligne, international (26 ans, 3 sélections, la dernière comme titulaire au mois de mars face à l’Ecosse) devrait prochainement signer un nouveau bail. Un contrat longue durée, de trois ou quatre ans, est évoqué. Opéré d’une épaule en juin dernier et indisponible pour le début de saison, Rebbadj est redevenu depuis un élément incontournable sur la Rade, au point d’être promu capitaine contre Brive et le Racing. Il reste sur quatre titularisations consécutives.





Récemment, Patrice Collazo l’avait encensé en conférence de presse. "C’est un joueur qui sait pourquoi il vient à l’entraînement, il sait quand il en repart tout ce qu’il a fait et il a coché un paquet de cases, disait le manager varois voilà quelques jours. Cocher une case, c’est une chose et mettre les actes en place ça en est une autre. Et il le fait. Il n’y a pas de secret. Vous prenez ses performances depuis trois ans… S’il joue tout le temps car c’est le joueur qui a le plus de temps de jeu sur les quatre dernières années, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C’est un élément essentiel de l’équipe sur et en-dehors du terrain." Pour encore quelques saisons de plus...