Top 14: Michalak rejoint l'encadrement du RCT

L'ancien ouveur des Bleus et de Toulon sera en charge du développement individuel des joueurs.

RMC Sport vous avait révélé les contacts avancés entre Michalak et le RCT. C'est maintenant officiel, l'ancien ouvreur du XV de France et (notamment) de Toulon, va rejoindre l'encadrement du RCT "comme intervenant auprès des joueurs professionnels et du Centre de Formation. Il aura en charge le développement individuel du joueur", explique le club dans un communiqué ce lundi.



"Il s'occupera autant des avants que des trois-quarts et assurera un suivi individuel de chacun d'entre eux tout en animant des ateliers par groupes. Frédéric va nous apporter son expérience de joueur et d'entraineur", précise Patrice Collazo, Manager Général du Rugby Club Toulonnais, toujours dans le même communiqué.

Toulon vit des semaines compliquées

"J'interviendrai sur le développement de la perfomance individuelle des joueurs, sujet prégnant du rugby moderne, et sur l'analyse stratégique attaque/défense", explique Michalak.

Un nouveau rebondissement alors que Toulon vit des semaines compliquées en coulisses, et sur le terrain (Toulon est 11e de Top 14 après 7 journées). Bernard Lemaitre avait haussé le ton au début du mois d'octobre, alors que le RCT était déjà 11e et avait promis de refaire un point après le match face au Racing. Un match perdu à domicile ce samedi.