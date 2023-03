Angleterre-France: "J'ai une pensée spéciale pour Laporte", confie Galthié après l'exploit

Fabien Galthié n'a pas manqué de saluer Bernard Laporte, qui l'avait nommé sélectionneur du XV de France, après la victoire historique en Angleterre.

En conférence de presse après la victoire historique du XV de France en Angleterre, dans le cadre du Tournoi des VI Nations 2023, Fabien Galthié a tenu à avoir un mot pour Bernard Laporte, contraint en janvier à démissionner de la présidence de la Fédération française de rugby (FFR) après sa condamnation en justice dans l'affaire Laporte-Altrad.

"Il y a beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, a confié le sélectionneur français. C'est émouvant parce qu'on connaît le jeu, on est souvent venu ici... J'ai une pensée spéciale pour Bernard (Laporte, ndlr) et Anthony (Jelonch, ndlr). On le partage entre nous mais aussi avec tous les gens qui nous accompagnent dans les bons et les mauvais moments, ce sentiment collectif de succès".

L'intérim à la tête de la FFR est assuré par Alexandre Martinez depuis début février. Ce proche de Bernard Laporte, trésorier général de la FFR, doit exercer ces fonctions jusqu'à l'assemblée générale de la FFR prévue en juin à Lille.

Bernard Laporte, qui avait accédé à la présidence de la FFR en 2016 et qui avait nommé Fabien Galthié au poste de sélectionneur, a été condamné le 13 décembre à deux ans de prison avec sursis pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Ayant fait appel de la décision, sa peine, assortie d'une interdiction d'exercer son activité de président de la FFR, n'est pas immédiatement exécutoire.