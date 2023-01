Crise à la FFR: Bernard Laporte démissionne de la présidence de la Fédération française de rugby

Bernard Laporte a annoncé sa démission de son poste de président de la Fédération française de rugby (FFR), ce vendredi lors du comité directeur. Il était mis en retrait après sa condamnation à deux ans de prison et un peu plus poussé vers la sortie après le vote des clubs jeudi.

Bernard Laporte n’est plus président de la Fédération française de rugby (FFR). Le dirigeant, qui était mis en retrait, a annoncé sa démission ce vendredi au comité directeur qui se tient à Marcoussis. De nouvelles élections devront donc avoir lieu. La ministre des Sports Amelie Oudéa-Castera va s'exprimer dans les minutes à venir.

Laporte avait été contraint de se mettre en retrait de ses fonctions le 6 janvier dernier après sa condamnation à deux ans de prison avec sursis, 75.000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.

Désavoué par les clubs

Jeudi, l'ancien sélectionneur du XV de France avait subi un nouveau camouflet avec le rejet par les clubs de son candidat, Patrick Buisson, pour prendre sa succession. Appelés à voter depuis lundi, les associations de clubs amateurs ont dit non à 51,06% à Buisson, fragilisant un peu plus la position de Laporte, réélu à la présidence de la FFF en octobre 2020 et jusqu'en 2024. Il n'ira donc pas au terme de son mandat. Ses opposants, dont Florian Grill qui s'était incliné face à Laporte en 2020, avaient appelé à de nouvelles élections après la condamnation du président de la FFR.

Mardi, Laporte a aussi été placé en garde à vue par par le parquet national financier dans une affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravé. Il était ressorti libre sans poursuite à ce stade.