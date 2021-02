Face à l'Irlande, le XV de France fait aussi un carton d'audience

Vous étiez six millions en moyenne à suivre la défense héroïque des Bleus à Dublin, un record pour un match du Tounoi depuis 2014.

En cette Saint-Valentin, l'histoire d'amour repart comme jamais entre le XV de France et son public. Selon les chiffres communiqués par le diffuseurs, France televisions, près de 6 millions de téléspectateurs ont assisté à la victoire de l'équipe de France à Dublin, la première depuis dix ans, avec un pic à 7.2 millions. Des chiffres qui sont supérieurs aux dernières sorties de l'équipe de France de football.

France Televisions relève même que c'est un record pour un match du Tournoi depuis 2014, quand la France avait commencé par une belle victoire face à l'Angleterre ene ouverture du Tounoi avant de perdre face au Pays de Galels et à l'Irlande et à finir à une puteise 4e palce du Tournoi, une palce qu'elle occupera souvent dans les années suivantes, finissant même uen fois 5e, ce qui conduira à un certain désamour entre les Bleus et leur public, amenant une baise des audiences.

Une situation qui s'est inversée avec l'arrivée de Fabien Galthié à la tête des Bleus: les Bleus ont fini 2e du dernier Tournoi et peuvent nourrir de grands espoirs pour cette édition, après uen fin de match étouffante mais bien maitrisée face à l'Irlande, que l'on vous propose de revivre avec les commentaires de RMC.

Prochain obstacle pour l'équipe de France, l'Ecosse, qui les avait fait chuter l'année dernière, puis l'Angleterre à Twickenham, et si tout va bien, la finale à domicile face au Pays De galles, l'autre équipe invaincue pour l'instant.