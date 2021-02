Irlande-France en direct: "On veut gagner des titres", annonce Fickou

Gaël Fickou sur RMC : "On veut gagner des titres"

"On savait que ça pouvait finir comme ça. On a résisté, on n’a pas plié. On a douté des fois parce que ce n’était pas facile, notamment parce qu’ils nous ont mis beaucoup de jeu au pied. On s’attendait à ça. On a bien répondu à ça. Brice (Dulin) a assuré sur les ballons aériens et on s’est bien replié. On a fait quelques fautes mais on n’a jamais lâché."

"Ça fait toujours plaisir (sa 60e sélection) mais ce n’est pas une fin en soi. Je veux aller beaucoup plus loin. On veut gagner des titres. Et gagner ces matchs comme ce soir, c’est ce qui est le plus plaisant. J’ai dit aux mecs avant le match : la 60e, on s’en fout, le plus important est de gagner ce match. Parce que si on le perd, la 60e, on ne s’en souviendra pas. Ça fait dix ans qu’on nous bassine avec les défaites ici, dix ans qu’on vient ici et qu’on prend des raclées. Ce soir, on a gagné. C’est ce qu’il faut retenir. La 60e, c’est un détail."