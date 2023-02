VI Nations: 2.000 supporters français privés de déplacement à Dublin pour Irlande-France?

Y aura-t-il des supporters français pour soutenir les Bleus en Irlande le 11 février, pour le choc du Tournoi des VI Nations entre la France et l'Irlande? L’aéroport de Dublin se dit en incapacité d’accueillir l’ensemble des vols affrétés pour les fans français. Le déplacement de 2.000 personnes est pour l'heure compromis.

Situation ubuesque pour les supporters du XV de France. Alors que, la semaine prochaine, les Tricolores affronteront l’Irlande à Dublin, les agences officielles de voyage de la Fédération française de rugby sont dans une impasse. L’aéroport de Dublin, qui est pourtant un aéroport international, se dit en incapacité d’accueillir l’ensemble des vols charter affrétés pour acheminer les fans français. Il a ainsi été signifié à certaines agences que la moitié de leurs vols ne pourraient pas être accueillis sur le tarmac de Dublin. Raison invoqué: le personnel de l’aéroport se dit sous-staffé.

L’incompréhension est d’autant plus grande que les agences de voyage concernées ont consenti des efforts importants, en acceptant de ne pas enregistrer de bagages en soute, en imprimant les cartes d’embarquement à leur frais ou encore en acceptant de faire redécoller leurs avions pour aller les garer sur des aéroports annexes, pour ne pas qu’ils stationnent à Dublin le temps du séjour de leurs clients.

"C’est la première fois que ça nous arrive"

Malgré ces efforts, l’aéroport international de la capitale irlandaise reste pour l’heure inflexible. La société MyComm et les deux agences affiliées à la FFR, qui affrètent 30 avions au départ de plusieurs villes de France, se sont vues accorder d’en faire atterrir 15 seulement sur les pistes de Dublin. Vincent Gandon, responsable de la société MyComm, explique sa surprise: "Nous affrétons de longue date des voyages autour d'événements sportifs, c’est la première fois que ça nous arrive. L’aéroport nous explique qu’ils sont revenus à un trafic aérien proche de celui de 2019. Le tourisme a repris, les événements sportifs aussi, on n’est pas au lendemain de la fin du confinement!"

Sa société a évidemment contacté la Fédération française de rugby: "Ils nous ont confessé qu’eux-mêmes avaient eu quelques problèmes concernant les bagages et le matériel qu’ils souhaitaient enregistrer sur le vol des joueurs!" Problème résolu depuis. Reste que l’incapacité de l’aéroport de Dublin interroge. Ce sont, au total, presque 2.000 supporters qui sont potentiellement concernés et qui pourraient rester devant leur téléviseur. Outre les frais engagés pour le séjour sur place, l’agence MyComm s’inquiète de la satisfaction de ses clients et espère l’intervention des pouvoirs public français auprès de ceux de l’Irlande pour solutionner le problème. Ils ont une semaine pour tout régler.