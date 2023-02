VI Nations: avant l'entrée en lice des Bleus, l'Angleterre perd à domicile face à l'Ecosse, l'Irlande s'affirme

Pour les débuts de Steve Borthwick au poste de sélectionneur, l'Angleterre a perdu à domicile face à l'Ecosse (29-23) ce samedi, pour son entrée en lice dans le Tournoi des VI Nations. Avant ça, l'Irlande a déroulé face aux Gallois (34-10).

L'Écosse est allée gagner pour la deuxième fois de suite contre l'Angleterre à Twickenham 29-23 lors de la première journée du Tournoi des six nations, samedi. Pour les débuts de Steve Borthwick sur le banc du XV de la Rose, les Anglais ont proposé un gros combat physique, mais ils ont dû céder devant les fulgurances de leurs adversaires qui repartent avec le point de bonus offensif.

L'Irlande s'affirme en adversaire numéro 1 des Bleus

Plus tôt, pour le premier match de cette édition 2023 du VI Nations, l'Irlande, prochain adversaire des Bleus, a submergé le pays de Galles, pourtant à domicile (34-10). Pour le XV de France, l'Irlande, numéro 1 mondiale au classement de World rugby, apparaît plus que jamais comme l'obstacle le plus ardu dans sa quête d'un deuxième succès consécutif dans le Tournoi. Irlandais et Français s'affronteront dès la deuxième journée, samedi prochain à Dublin (15h15), et le vainqueur de cette confrontation prendra une option sur la victoire finale de la compétition.

Pour le pays de Galles, qui retrouvait à sa tête Warren Gatland, le coup est rude. Les Gallois n'avaient plus perdu à domicile contre l'Irlande dans le Tournoi depuis 2013. Trahis par leur indiscipline, ils n'avaient pas non plus encaissé autant de points en première période (3-27).

L'Irlande craignait plus que tout l'effet psychologique que la présence de Gatland, qui avait fait des miracles entre 2007 et 2019, pouvait créer. Elle a étouffé toutes velléités avec deux essais en force en moins de dix minutes par Caelan Doris (0-7, 2e) et James Ryan (0-14, 8e). "Nous avons parfaitement commencé, ce qui était très important car nous n'avions pas gagné ici depuis dix ans", s'est réjoui Hugo Keenan, au micro de la BBC. Avec Johnny Sexton impeccable au pied - 5/5 et 12 points - les locaux ont quitté le terrain la tête bien basse à la pause.

Le discours probablement musclé de Gatland dans les vestiaires a semblé porter ses fruits au début du deuxième acte quand, avec des enchaînements enfin impeccables et rapides, Dan Biggar a envoyé Liam Williams derrière la ligne entre les poteaux (10-27, 45e). Mais les erreurs et les maladresses ont vite tué dans l'oeuf tout espoir, à l'image d'une touche pas droite dans les 22 mètres adverses quelques secondes après l'essai ou une passe trop longue de Jason Tipuric vers l'aile qui a gâché une belle occasion (54e).

"Nous avons sans doute un peu perdu le fil en seconde période", a encore reconnu Keenan. "Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais nous sommes ravis d'obtenir un point de bonus et de commencer le Tournoi par une victoire". Une victoire que les hommes d'Andy Farrell tenteront donc de confirmer samedi prochain face aux Bleus.