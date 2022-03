Tournoi des VI Nations: l'arbitre de France-Angleterre est un mauvais souvenir pour les Bleus

Le sud-africain Jaco Peyper sera l'arbitre de France-Angleterre samedi au Stade de France. Un mauvais souvenir pour les Bleus après la vive polémique du coup de coude face au pays de Galles lors de la Coupe du monde 2019.

L'équipe de France va retrouver un vieux souvenir pour son dernier match du Tournoi des VI nations face à l'Angleterre (samedi, 21 heures), puisque le Sud-Africain Jaco Peyper officiera au Stade de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas laissé une belle impression aux Tricolores, après la polémique du coup de coude en 2019. Lors du quart de finale du Mondial japonais perdu par les Bleus face au pays de Galles (19-20), l'arbitre avait exclu Sébastien Vahaamahina pour un coup de coude. Mais ce qui a surtout fait parler, c'est la photo prise après le match avec des supporters gallois, où il imitait le geste du Clermontois.

Colère de Bernard Laporte et nouvelle polémique

Cette photo avait mis hors de lui Bernard Laporte, "choqué" par le comportement de Jaco Peyper. "C'est inconcevable et inadmissible, on se moque de Sébastien Vahaamahina et de la France. Je crois que ça mérite une lourde sanction car un arbitre doit être exemplaire en dehors et sur le terrain". S'il s'était excusé après les faits, reconnaissant un geste "déplacé", le Sud-Africain a été au coeur d'une nouvelle polémique en janvier dernier.

A l'occasion de l'United Rugby Championship entre l'Ulster et les Scarlets, il avait seulement infligé un carton jaune, et non un rouge, à Craig Gilroy, coupable d'un coup d'épaule volontaire au niveau du visage de Tom Rogers. Un geste qui a beaucoup fait parler au pays de Galles.