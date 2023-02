VI Nations: la chanson Delilah, qui évoque un féminicide, bannie du rugby gallois

La Fédération galloise de rugby a confirmé mercredi l’interdiction de la chanson 'Delilah' dans les tribunes du Millenium Stadium de Cardiff pendant le Tournoi des VI Nations et tous les prochains mach du XV du Poireau. Un bannissement décidé en raison du féminicide abordé dans les paroles de Tom Jones.

En 2023, certaines choses ne passent plus dans les tribunes. A l’image de la France où les instances du foot luttent contre les chants homophobes, le rugby gallois veut améliorer l’image de ses supporters dans les stades. Mercredi, la Fédération galloise (la WRU) a confirmé le bannissement de la chanson 'Delilah' interprétée par Sir Tom Jones.

Tube souvent entonné par les fans du XV du Poireau au Millenium Stadium de Cardiff, ce chant sera notamment interdit pendant le Tournoi des VI Nations en raison de l’histoire qu’il raconte: celle d’un homme jaloux qui tue sa compagne.

Une chanson "problématique et bouleversante"

Entre banalisation de la violence contre les femmes et féminicide, la chanson 'Delilah' n’a donc plus sa place dans les tribunes galloises. Une décision qui fait suite à plusieurs années de polémique dans la province britannique. En 2014, le musicien et homme politique Dafydd Iwan avait demandé aux supporters gallois d’arrêter de chanter l’hymne officieux de leur équipe.

"La WRU condamne les violence domestiques de toute nature. Nous avons déjà demandé conseil à des experts sur la question de la censure de la chanson, a expliqué un porte-parole de la Fédération galloise après l’annonce de cette décision ô combien symbolique. Nous sommes respectueusement conscients qu'elle est problématique et bouleversante pour certains supporters en raison de son sujet."

"De toutes les choses qu’ils doivent faire…"

Louable en apparence, la décision de la WRU est également accompagnée de quelques critiques au pays de Galles. Et pour cause, le bannissement de la chanson 'Delilah' intervient alors que l’instance essuie un gros scandale lié au sexisme, à la misogynie et au racisme.

Auprès des médias locaux, plusieurs anciens employés ont ainsi dénoncé un climat particulièrement délétère au sein de la Fédération. Dans ce contexte, le Directeur général Steve Phillips a même démissionné de son poste dimanche.

En réaction à l’interdiction du tube de Tom Jones dans les tribunes, la star de l’équipe nationale Louis Rees-Zammit s’est fendu d’un message sans équivoque sur les réseaux sociaux: "De toutes les choses qu’ils doivent faire, c’est ça qu’ils font en premier…"

Toujours dans une volonté de lutter pour une meilleure inclusion des femmes dans le rugby, la Fédération galloise a finalement annoncé mercredi son intention de nommer cinq dirigeantes sur les douze membres du comité directeur. Samedi, le pays de Galles lancera le Tournoi des VI Nations au Millenium Stadium de Cardiff par un choc spectaculaire contre l’Irlande.