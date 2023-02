VI Nations : le match pays de Galles-Angleterre menacé par une grève des joueurs gallois ?

Le rugby gallois est confronté à un risque de grèves de ces internationaux dans les jours à venir, alors que se profile le troisième match du Tournoi des VI Nations face à l'Angleterre, samedi à 17h45. Les griefs exposés reposent sur un litige contractuel.

Bons derniers du dernier Tournoi des VI nations après deux défaites cuisantes (34-10 face à l’Irlande, 35-7 face à l’Ecosse), les Gallois menacent de faire grève avant leur troisième match en raison d’un litige contractuel avec leur fédération. Un accord doit être trouvé pour les six prochaines années. Pour l’heure, l’incertitude la plus totale règne sur la tenue du match contre l’Angleterre samedi au Principality Stadium. Les internationaux ont posé un ultimatum à leur fédération et entendent obtenir au moins trois garanties s’agissant de leurs futurs contrats, rapportent la BBC et le Telegraph. Si elles ne sont pas satisfaites en temps et en heure, ils ne se présenteront pas face au XV de la Rose. La situation est critique.

Les salaires, autre sujet de friction

L’une des réclamations portées par les joueurs porte sur la règle controversée des 60 capes. Celle-ci empêche les joueurs d’évoluer à l’étranger tout en continuant de représenter leur pays tant qu’ils n’ont pas enregistré un minimum de 60 sélections. Le président du Professional Rugby Board (PRB) du rugby gallois, Malcolm Wall a fait savoir qu’une annonce sur cette épineuse question était imminente. L'abolition de cette règle permettrait aux meilleurs joueurs gallois de signer des contrats plus lucratifs à l'étranger. Ce qui conduirait fatalement à un exode massif des talents gallois à l’étranger, un phénomène dont pourrait profiter le Top 14 en France, où les salaires sont bien plus élevés.

Un autre sujet demeure en suspens: la teneur des salaires, et l’équilibre entre la part fixe et les variables, les joueurs réclamant encore un effort significatif sur les primes. Des progrès ont été effectués, mais les joueurs réclament un effort supplémentaire par rapport à ce qui est aujourd'hui mis sur la table. "La peur a atteint un point de basculement. On se demande, jusqu’à quel point les choses peuvent-elles empirer ?", s’interroge le président de l’association des joueurs gallois Ashton Hewitt. Si un accord formel n’est pas obtenu rapidement, les joueurs se réuniront pour voter la grève. Le président des Scarlets, Simon Muderack, a déclaré au podcast Scrum V qu’il n’avait encore rien reçu. Pendant ce temps, l’horloge tourne.