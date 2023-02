VI Nations: l’histoire folle de l'arbitre de France-Ecosse, poignardé lors d’un match en 2016

Le match entre le XV de France et l’Écosse sera arbitré par Nika Amashukeli, dimanche au Stade de France, lors de la troisième journée du Tournoi des VI Nations (16h). Un grand moment pour cet officiel géorgien de 28 ans, qui a été poignardé lors d’un match de rugby dans son pays en 2016.

Il a failli tout arrêter et envoyer valser le ballon ovale. Pour de bon. Nika Amashukeli a vécu un épisode traumatisant il y a quelques années dans son pays. L’arbitre géorgien, qui dirigera le match France-Écosse dimanche lors de la troisième journée du Tournoi des VI nations (16h), a été poignardé sur un terrain de rugby. Les faits remontent à 2016. Ce jour-là, Amashukeli, alors âgé de 22 ans, officie lors d’un match du championnat de Géorgie entre Armia (le club de l’armée) et Batumi. La rencontre a lieu à Poti, une ville portuaire située à l’ouest du pays, sur les bords de la mer Noire.

En l’absence de chronométrage officiel, les arbitres gèrent eux-mêmes le temps. Vers la fin du match, Amashukeli annonce aux deux capitaines qu’il reste quatre minutes à jouer. Mais celui de Batumi comprend qu’il en reste seulement deux. Son équipe mène et dégage alors le ballon, pensant que la partie est terminée. Mais ce n’est pas le cas et Armia égalise finalement grâce à une pénalité (22-22). De quoi créer une énorme tension sur la pelouse, où la situation dérape totalement. L’arbitre est pris à partie. "Les supporters s’en sont mêlés. En Géorgie, toute autorité est vue avec beaucoup de suspicion. Il y a eu beaucoup d’insultes, une bagarre, quelqu’un avait un couteau et j’ai senti quelque chose sur ma jambe. En regardant, j’ai vu du sang partout", a-t-il raconté au Telegraph, dans des propos rapportés par Le Parisien.

Nika Amashukeli © Icon

Le premier arbitre non-issu d’une grande nation du rugby à diriger un match du Tournoi

Ce grave incident n’a finalement pas éloigné définitivement Nika Amashukeli du rectangle vert. Cet ancien international géorgien en équipes de jeunes (de U17 à U19), originaire de Tbilissi et désormais âgé de 28 ans, a continué à arbitrer par passion. Jusqu’à devenir le premier officiel non-issu d’une grande nation du rugby à diriger un match du Tournoi des VI Nations l’an passé, lors d’un Irlande-Italie à Dublin.

"C'est quelque chose d'incroyable d'être arrivé là où je suis aujourd'hui, d'autant plus que je suis encore relativement jeune pour un arbitre, a-t-il confié l’an passé au site de World Rugby. J'apprécie le dévouement et la gentillesse dont les gens ont fait preuve à mon égard, pour m'aider à évoluer en tant qu'arbitre, et je tiens à remercier tout particulièrement ma femme, Maria. Ce n’est pas facile d'être avec moi parce que je suis toujours absent semaine après semaine, mais elle est toujours d'un grand soutien".