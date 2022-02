VI Nations: le XV de France se paie l’Irlande après un choc énorme et prend seul la tête

A l'issue d'un match d'une très grande intensité, le XV de France a battu l’Irlande 30-24 lors de la deuxièmme journée du Tournoi des VI Nations samedi au Stade de France. Une 2e victoire sublime qui autorise tous les rêves pour les Bleus.

"Quelle émotion ! Quelle fin de match !" Denis Charvet a dû mal à se remettre de ce France-Irlande monstrueux au Stade de France. Ce sont pourtant les Bleus qui passent au vert. Une semaine après sa victoire face à l’Italie en ouverture du Tournoi des VI Nations, l’équipe de France a signé une deuxième victoire de rang en se payant l’Irlande 30-24 grâce à deux essais d’Antoine Dupont (2e) et Cyril Baille (54e) et à la botte de Melvyn Jaminet (20 points). Un succès très convaincant qui en dit beaucoup plus sur la valeur de la formation de Fabien Galthié pour ce qui ressemblait, pour beaucoup, à une finale avant l’heure.

Vivement l'Ecosse

La confrontation entre les deux tombeurs des All Blacks à l'automne a tenu toutes ses promesses. Elle fut d’une rare intensité, notamment lors d’une deuxième période irrespirable. Leader du Tournoi et désormais 3eme Nation mondiale aux dépens de leur adversaire du jour, le XV de France peut toujours rêver d’une victoire finale (la première depuis 2010), voire d’un Grand Chelem. C'est avec un capital confiance au top que les Bleus tenteront de s’imposer dans 15 jours à Murrayfield contre l'Ecosse, battue un peu plus tôt pas le pays de Galles (20-17). Et on rêve déjà d'une entame semblable à celle de ce samedi.

Monstrueux Gabin Villière

A Saint-Denis, le duo Ntamack-Dupont enflamme le Stade de France dès le premier mouvement. On joue seulement depuis une poignée de secondes quand le demi de mêlée, servi par son partenaire du Stade Toulousain, est à la conclusion d’une super action pour le premier essai des Bleus. Son 11e pour sa 37eme sélection (2e). Mais dans un début de match complètement fou, déjà, Mack Hansen profite d’un manque de communication dans le camp tricolore pour scorer à son tour (7e). Si le tableau d’affichage n’évolue pas beaucoup dans les minutes suivantes, l’intensité ne retombe pas. Toute en maitrise à l’image du jeu au pied de Melvyn Jaminet ou de l’activité de Gabin Villière, monstrueux ce samedi, les Tricolores affichent une avance de 12 points à la pause (19-7).

Un trou d'air de sept minutes

Les Bleus se croient-ils alors trop beau ? L’Irlande, en tout cas, ne baisse pas les bras et reste dans le coup avec un deuxième essai signé Josh van der Flier (45e). Puis le XV du Trèfle revient à un point après un 3eme essai de Gibson-Park (50e). "On est en train d’exploser physiquement", soupire Denis Charvet sur RMC. A peine le temps de reprendre ses esprits après ce trou d’air de sept minutes que Cyril Baille redonne le sourire aux Bleus (+6, 27-21, 55e). Après une fin de match irrespirable et un essai refusé à Melvyn Jaminet à trois minutes du temps réglementaire, les Bleus ne craquent pas et font chuter les Irlandais. Vivement Murrayfield.