VI nations: première victoire dans le Tournoi depuis 7 ans pour l'Italie, au pays de Galles et à la dernière minute

Au bout du suspense, l'Italie a remporté sa première victoire depuis 7 ans dans le Tournoi des VI nations en s'imposant au pays de Galles dans la dernière minute (22-21) sur un essai de Padovani.

Un essai sublime de l'ailier Edoardo Padovani a offert samedi à l'Italie sa première victoire depuis 2015 dans le Tournoi des six nations (22-21), lors de la 5e et dernière journée chez le tenant du titre, le pays de Galles.



En tête pendant la majeure partie du match, les Italiens avaient vu les Gallois leur passer devant à 12 minutes de la fin, mais une percée de l'arrière et futur toulousain, Ange Capuozzo, a mis sur orbite Padovani, et offert aux Transalpins ce premier succès de prestige depuis la victoire 22-19 contre l'Ecosse en 2015 à Murrayfield.

