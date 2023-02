XV de France: le discours très positif de Galthié dans le vestiaire après la défaite contre l’Irlande

Après 14 matchs sans défaite, le XV de France a chuté en Irlande (32-19) samedi pour son deuxième match dans le Tournoi des VI Nations. Une fin de série que Fabien Galthié a tenu à dédramatiser dans l’intimité du vestiaire de l’Aviva Stadium.

Coup d’arrêt pour les Bleus. Le XV de France a subi samedi contre l’Irlande son premier revers depuis deux ans (face à l’Angleterre, le 13 mars 2001). Battue 32-19 par le XV du Trèfle à l’Aviva Stadium, l’équipe de Fabien Galthié a fait une croix sur ses rêves d’un deuxième Grand Chelem consécutif. Pas un drame pour le sélectionneur qui n’a pas voulu accabler ses joueurs à leur retour vestiaire : "Cela fait longtemps qu’on n’avait pas senti le goût de la défaite, leur a-t-il lancé sur un ton posé dans une séquence captée par France Télévision. Cela fait longtemps qu’on n’est pas rentré la tête basse dans le vestiaire aussi. C’est particulier le goût de la défaite. Plus on va regarder ce match, plus on va avoir des regrets, c’est toujours pareil."

"Ne remettez rien en question sur votre savoir-faire individuel"

Si les visages des Tricolores sont alors fermés, Fabien Galthié, lui, est serein. Et son discours est très positif : "Au nom des coachs, je voudrais vous féliciter pour votre engagement, pour la préparation. On était persuadé qu’on allait gagner, faire un truc, que ce n’était pas du fake. On était prêt à relever le défi. Une défaite ne remet rien en question. Ne remettez rien en question sur votre savoir-faire individuel. On doit continuer à aller chercher des choses simples qu’on peut mieux faire."

Et Fabien Galthié de conclure : "J’espère qu’on va passer une bonne soirée ensemble." Les Bleus vont rejoindre leurs familles avant de se retrouver pour préparer le troisième match du Tournoi, le 26 février, face à l’Ecosse (16h) au Stade de France.