EN DIRECT - Irlande-France (VI Nations): les Bleus au pied de la montagne verte

Bonjour et bienvenue pour ce live

Et si c'était déjà la finale? Car c'est un sacré choc entre les deux meilleurs nations européennes du moment: l'Irlande, numéro 1 mondiale, invaincue à domicile depuis 12 matchs et qui sort d'une démonstration face au pays de Galles, reçoit la France, invaincue depuis 14 matchs (dont un Grand Chelem), tenante du titre, mais qui a souffert face à l'Italie lors du premier match et dont le jeu offre moins de garanties qu'il y a un an.

Pour Gregory Alldritt, il vaut s'attendre à un choc exceptionnel: "A la place des Irlandais, ça fait trois ans que je perds contre la France, il y a deux ans on gagne chez eux, ils ont toute la motivation pour être prêts ce week-end. Donc nous, c’est le genre de match qu’on veut jouer. On affronte les numéros un mondiaux, ils annoncent un stade avec une atmosphère qui va être folle, toute cette ambiance du VI Nations, il y a tous les ingrédients réunis pour que ce soit un match mémorable."

Les deux compositions d'équipe sont déjà tombées, pas de changement pour le XV titulaire chez les Bleus:

Ramos - Penaud, Fickou, Moefana, Dumortier - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Willemse, Flament - Atonio, Marchand, Baille.

Remplaçants: Barlot, Wardi, Falatea, Cros, Taofifenua, Macalou, Couilloud, Jalibert.

Coup d'envoi à 15h15 sur France 2. A suivre bien sûr aussi sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.