XV de France: les Montpelliérains sous surveillance à cause du Covid

INFO RMC SPORT. En raison d’un cas positif de Covid-19 chez un joueur de Clermont qui a affronté Montpellier vendredi dernier, les internationaux du MHR sont suivis de près en équipe de France à Marcoussis avant le match contre l’Angleterre.



Toutes les précautions sont prises à Marcoussis afin d’éviter de nouvelles contaminations après les 17 cas positifs au Covid suite au match contre l’Irlande. Les joueurs sont suivis de près et encore plus les Montpelliérains. Pourquoi? Parce que vendredi soir, le MHR a reçu et battu Clermont (22-16) pour le compte de la 18e journée de Top 14. Mais depuis, les Héraultais ont appris qu’un joueur adverse avait été testé positif au Covid.

Willemse absent de l'entraînement mardi

Anthony Bouthier et Paul Willemse ont disputé ce match (respectivement comme titulaire et comme remplaçant entré en jeu à la mi-temps) avant de rejoindre Marcoussis. Mohamed Haouas, lui, était au repos après avoir été contaminé. Depuis, les deux internationaux sont suivis de près selon les informations de RMC Sport. La Fédération française et Montpellier sont en contacts réguliers, notamment pour connaitre les résultats des tests passés en club ce matin. On devrait rapidement en savoir plus.

A Marcoussis, on se veut confiant sur le sujet mais aussi vigilant. Willemse n’a ainsi pas été aperçu à l’entrainement de mardi sur les images diffusées par la FFR. Cyril Cazeaux et Romain Taofifenua étaient par conséquent associés au sein des potentiels titulaires après le forfait de Bernard Le Roux pour le choc contre l’Angleterre samedi à Londres. Le Racingman aux 46 sélections se plaint d’une élongation à une cuisse. Il est incertain pour le match contre le pays de Galles la semaine prochaine.