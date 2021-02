XV de France : Maracineanu s'est entretenue avec Laporte après l’épidémie de Covid-19

Suite aux nombreux cas de Covid-19 au sein du XV de France, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu s'est entretenue ce lundi avec le président de la FFR, Bernard Laporte.

Le Ministère des Sports suit évidemment avec beaucoup d’attention l’évolution de l’inquiétante situation sanitaire du XV de France. Les Bleus ont été durement touchés par le Covid-19, aussi bien chez les joueurs (11 cas si l’on compte le Palois Baptiste Pesenti) que dans le staff (4 cas dont le sélectionneur Fabien Galthié). La ministre des Sports Roxana Maracineanu a sollicité un entretien avec le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte, ce lundi pour faire un point sur ce dossier épineux.

"La ministre s’est d’abord assurée auprès du président de la bonne prise en charge des personnes déclarées positives, de leur suivi médical et du respect de leur isolement, ainsi que de la traçabilité et de la gestion des cas contacts au sein de la délégation française, indique le Ministère. Elle a également questionné le président sur le respect des exigences sanitaires formulées par les autorités sanitaires à la FFR pour autoriser la tenue du Tournoi et la participation de l’équipe de France."

Maracineanu entend être informée quotidiennement

Parmi les exigences fixées voilà quelques semaines, figure un test RT-PCR de moins de 72h avec attestation sur l’honneur pour rejoindre la bulle sanitaire, mais aussi un test « RT-PCR COVID » deux fois par semaine pour "toutes les personnes intégrées à la bulle sanitaire, avec technique de prélèvement nasopharyngé obligatoire", ou encore l’isolement total pendant une période de sept jours consécutifs des cas positifs et en parallèle "dépistage systématique de tous les cas contacts avec isolement provisoire jusqu’au résultat du test". Enfin, il était également prévu des hébergements individuels au sein de la bulle et des déplacements privatisés pour rejoindre un lieu de compétition. Autant de mesures jugées indispensables pour conserver un protocole sanitaire fiable.

S’il n’est pas le Covid manager des Bleus, ce rôle revient à Serge Simon, Bernard Laporte a dû rassurer le Ministre déléguée aux Sports. Celle-ci entend être informée quotidiennement de l’évolution de cette épidémie chez les Bleus qui doivent affronter l’Ecosse dimanche lors de la 3eme journée du Tournoi des VI Nations. La FFR devra faire parvenir tous les jours un relevé de situation concernant les résultats des tests passés par les joueurs et le staff français tous les soirs. "Les mêmes données font d’ailleurs l’objet de points quotidiens entre la FFR et le Testing Oversight Group du comité des VI Nations (« TOG »), celui-ci devant décider mercredi si la date du prochain match de l’équipe de France est maintenue ou si elle sera décalée."