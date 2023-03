XV de France: Thomas Darmon, première en Bleu

Remplaçant Julien Delbouis dans la liste des 42 pour affronter l'Angleterre, le centre de Montpellier Thomas Darmon (24 ans) vient d’être appelé par le staff de l’équipe de France pour la première fois.

Thomas Darmon, 24 ans, vient d’être appelé par le staff de l’équipe de France pour préparer le match contre l’Angleterre, qui aura lieu ce samedi. Le trois quart centre de Montpellier remplace Julien Delbouis dans la liste des 42. Une récompense pour l’un des hommes forts du MHR cette saison. C'est sa première convocation.

Les appuis de feu de Darmon ont encore parlé samedi après-midi contre Clermont (34-6). Auteur du deuxième essai, le centre du MHR confirme à chaque sortie qu’il est l’un des hommes de base du club. 21 feuilles de matches, sept essais déjà pour le joueur formé à l’école de rugby du MHR qui est le quatrième joueur le plus utilisé de l’effectif (derrière Bouthier, Mercer et Carbonel). "Darmich" a su profiter des blessures d’Arthur Vincent, Geoffrey Doumayrou ou Jan Serfontein pour devenir incontournable au centre du terrain.

Un rêve jusqu'alors lointain

C’est Jean-Baptiste Élissalde qui l’a fixé à ce poste. Formé à l’ouverture, il peut dépanner également à l’arrière mais c’est au poste de numéro 13 qu’il peut exprimer le mieux ses qualités d’appuis et de vitesse. Lancé par Vern Cotter en 2017, il a connu les équipes de France en U18, U19 et U20. Mais la grande équipe de France était un rêve lointain. Lorsqu’on lui avait posé la question avant la réception des London Irish il avait préféré botter en touche et se concentrer sur son club: "Non, moi, je me concentre sur Montpellier. Si ça doit arriver un jour, tant mieux. En attendant, je n'y pense pas."

Une première convocation arrive donc cette semaine pour préparer l’Angleterre. Même s’il y a peu de chances qu’il se rende à Twickenham, Darmon rejoint toutefois une liste composée de Mohamed Haouas, Paul Willemse, Anthony Bouthier, Enzo Forletta, Alexandre Becognée, Florian Verhaeghe, Bastien Chalureau et Léo Coly, tous appelés pour la première fois en Bleu dans le groupe des 42 sous le maillot de Montpellier, important pourvoyeur de joueurs.