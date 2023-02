XV de France: trois semaines de suspension et fin de VI Nations compromise pour Atonio

En principe, le pilier rochelais Uini Atonio, suspendu trois semaines, devrait être indisponible jusqu'à la fin du Tournoi des VI Nations. Mais un dispositif spécial pourrait lui permettre d'affronter le pays de Galles avec le XV de France en clôture, le 18 mars.

Cité après son carton jaune contre l’Irlande (19-32), consécutif à un plaquage dangereux (sur le talonneur Rob Herring) qui aurait pu lui valoir une sanction encore plus sévère - le pilier rochelais a lui même reconnu un acte de jeu déloyal lors de son audition -, Uini Atonio a écopé d’une suspension de trois semaines.

Dans un premier temps, la commission de discipline qui l’a entendu mercredi avait décidé de lui infliger six semaines de suspension. Le dossier disciplinaire "exemplaire" du joueur ainsi que "ses remords sincères" ont toutefois joué en sa faveur, et convaincu la commission de se montrer plus clémente.

Atonio participe à un programme de réhabilitation

Sauf qu’en l’état, même en tenant compte de la réduction de la sanction, Uini Atonio louperait les trois derniers matchs du Tournoi des VI Nations: face à l’Ecosse le 26 février, l’Angleterre le 11 mars et le pays de Galles le 18 mars.

Le communiqué précise cependant que le joueur a demandé à participer à un programme de réhabilitation qui pourrait lui permettre de disputer au moins le dernier match contre le pays de Galles. Une requête acceptée par la commission: "Le programme vise à modifier les techniques spécifiques et les problèmes techniques qui ont contribué à la faute."