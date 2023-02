XV de France: Atonio cité pour son plaquage contre l’Irlande

Le pilier du XV de France Uini Atonio est cité pour son plaquage dangereux sur l’Irlandais Rob Herring, samedi à l’Aviva Stadium lors du 2eme match du Tournoi des VI Nations. Le joueur de La Rochelle devra s’expliquer ce mercredi devant la commission de discipline.

Les Bleus privés de Uini Atonio face à l’Ecosse ? C’est à craindre. Le pilier droit du XV de France s’expose à des sanctions après son plaquage dangereux sur Rob Herring, à la 26e minute du match du Tournoi des VI Nations Irlande-France (32-19), samedi à l’Aviva Stadium. Cette faute avait coûté un carton jaune à l’international tricolore (32 ans – 49 sélections).

Il va s'expliquer mercredi

Mais le Rochelais risque d’autres sanctions. Comme révélé par L’Equipe ce lundi, Uini Atonio est cité et passera devant la commission de discipline ce mercredi en visio. Selon le barème des sanctions du Tournoi des VI Nations, s'il est reconnu coupable, Atonio risque au mieux, d'une suspension de deux semaines (degré faible), d'une suspension de six semaines (degré moyen) et dans le pire des cas, de 10 à 52 semaines (degré supérieur). Il n’est donc pas exclu que le Français soit suspendu face à l’Ecosse, le 26 février (16h) au Stade de France. Et même pour d'autres rencontres...