Tournoi des VI Nations: le match Galles-Angleterre aura bien lieu

Le match entre le pays de Galles et l'Angleterre comptant pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations, qui était sous la menace d'une grève des internationaux gallois, aura bien lieu ce samedi à Cardiff.

Actuellement dernier du Tournoi des VI Nations, battu tour à tour par l'Irlande (34-10) et l'Ecosse (35-7), le pays de Galles recevra bien l'Angleterre, samedi (17h45), à Cardiff, pour la quatrième journée de la compétition. Les dirigeants de la fédération de rugby galloise, la WRU, ont confirmé ce mercredi la tenue du match.

Les internationaux gallois avaient menacé de faire grève pour protester contre les modifications que le Conseil du rugby professionnel (PRB), qui s'occupe du rugby pro au pays de Galles, souhaitait apporter à leurs contrats futurs. Les négociations entre le PRB et les représentants des joueurs ont notamment empêché les quatre équipes provinciales galloises - Cardiff, Dragons, Ospreys et Scarlets - de prolonger des contrats qui arrivent à échéance cet été. Ce report constitue "une charge inacceptable pour la santé mentale et le bien-être général", avait récemment dénoncé l'Association des joueurs professionnels gallois (WRPA).

"Le rugby gallois ne peut pas continuer comme ça"

Les joueurs gallois demandaient aussi la suppression de la règle imposant aux internationaux d'avoir au moins 60 sélections avant de pouvoir aller jouer à l'étranger tout en restant sélectionnables. Le PRB, lui, voulait introduire de nouveaux contrats prévoyant que 80% du salaire soit garanti aux joueurs, le reste dépendant de primes et bonus.

La WRU a satisfait plusieurs demandes des joueurs. La règle des 60 sélections passera ainsi à 25 sélections. L'instauration de contrats reposant sur 80% de salaires fixes et un bonus variable de 20% basé sur la performance a été remise à plus tard.

"Nous sommes évidemment heureux, mais il y a eu une énorme frustration au cours des derniers mois et il est décevant qu’on en soit arrivé là, a réagi le capitaine gallois Ken Owens dans des propos rapportés par Sky Sports. La période a été difficile. Le rugby gallois ne peut pas continuer comme cela. Nous devons tous nous serrer les coudes et trouver la meilleure voie à suivre. Nous devons le faire ensemble pour remettre le rugby gallois au sommet de World Rugby et pour ne plus être la risée que nous sommes en ce moment."