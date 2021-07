Top 14: Paolo Garbisi rejoint Montpellier

INFO RMC SPORT. Le jeune et talentueux demi d’ouverture international italien Paolo Garbisi (21 ans, 10 sélections), que sa fédération voulait absolument conserver, rejoint Montpellier cet été après avoir obtenu sa lettre de sortie.

C’est une arrivée de poids pour le MHR. En quête d’un renfort au sein de ses lignes arrières, le club héraultais avait, un temps, espéré conserver le Sud-Africain Johan Goosen malgré son contrat signé avec les Bulls. Finalement, Montpellier a avancé discrètement sur la piste d’un autre dossier tout aussi intéressant. Il s’agit de l’ouvreur international italien Paolo Garbisi (10 sélections depuis 2020, dont le match contre la France en février dernier à Rome dans le Tournoi des VI Nations).

Aussi jeune (21 ans) que prometteur, il s’est installé comme l’une des nouvelles pépites du rugby transalpin ces derniers mois. Et ça, sa fédération l’a bien évidemment compris et a tout fait pour le garder au pays et à Trévise. Un bras de fer juridique s’est même engagé en coulisses, finalement perdu par les dirigeants italiens.

Un ouvreur de plus avec Pollard et Darmon

Comme annoncé par RMC Sport, Paolo Garbisi va débarquer dans le Top 14 et porter les couleurs de Montpellier, victorieux du Challenge européen, après avoir obtenu sa lettre de sortie ces dernières heures. Il a signé un contrat de deux ans avec le club héraultais, qui a officialisé son arrivée ce vendredi après-midi.

Pour le manager Philippe Saint-André, qui conservera les rênes du staff, c’est évidemment un atout supplémentaire. Après le départ de l’Anglais Alex Lozowski, retourné aux Saracens, le club présidé par Mohed Altrad manquait de solutions à l’ouverture pour épauler le Sud-Africain Handré Pollard et Thomas Darmon. Avec Garbisi, victorieux de la Rainbow Cup il y a quelques jours, la donne est radicalement différente.