Montpellier: Johan Goosen pourrait finalement rester

INFO RMC SPORT - Johan Goosen, en fin de contrat, doit quitter Montpellier pour rentrer au pays cet été. Mais le centre international sud-africain pourrait finalement prolonger au MHR. Il souhaiterait en effet rester chez le vainqueur du Challenge européen.

Johan Goosen a retrouvé la lumière. Le centre international sud-africain (28 ans, 13 sélections) a grandement participé à la victoire de Montpellier en finale du Challenge européen vendredi dernier à Twickenham contre Leicester (18-17). Auteur d’un des deux essais de son équipe, le natif de Burgersdorp a même été élu homme du match pour ce qui devait être une de ses dernières sorties avec le maillot du MHR, avant de rentrer au pays cet été et plus précisément chez les Bulls coachés par Jake White.

Deux jours plus tard, Goosen a reçu les éloges de son entraineur Philippe Saint-André en conférence de presse. "Goos, je l’ai eu en entretien je lui ai dit, tu sais, toi tu es un joueur brillant reviens le plus rapidement possible avec le sourire, disait l’ancien sectionneur. Et étonnamment depuis qu’il est arrivé, lui a chaque fois qu’il a été titulaire il n’a pas perdu un match. Après, il a fait des choix, je lui ai dit: 'tes choix je les respecte mais j’ai envie que tu finisses bien avec moi, que tu joues pour moi et que tu donnes 120%' et là il donne 150%. Les grands joueurs te font gagner des compétitions et Goos en fait partie."

Goosen veut rester

A Montpellier, Goosen a finalement peu joué depuis son arrivée rocambolesque en 2018. L’ancien Racingman, régulièrement handicapé par des pépins physiques, n’a pas toujours donné satisfaction. Mais ces dernières semaines, il est monté en puissance et a visiblement convaincu le staff de Montpellier. Au point de vouloir finalement le conserver? C’est en effet une possibilité étudiée par le club héraultais, selon les informations de RMC Sport.

Goosen, de son côté, a fait part de son envie de rester au MHR, qui cherche un joueur polyvalent au sein de ses lignes arrières pour la saison prochaine. Ce ne sera pas l’ouvreur ou centre anglais Alex Lozowski, arrivé l’été dernier pour une saison en provenance des Saracens, qui retournera bien en Angleterre cet été. Quant à son compatriote, l’ailier Gabriel Ibitoye, son avenir à Montpellier n’est finalement pas assuré. Goosen, lui, pourrait finalement prolonger l’aventure, à condition de trouver une solution avec l’Afrique du Sud et les Bulls, lourdement impactés par la crise. Pour un possible retournement de situation qui semblait totalement inattendu voilà encore quelques semaines…