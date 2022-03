VI Nations: la compo des Gallois contre la France, avec un retour important

Wayne Pivac, sélectionneur du pays de Galles, a retenu en troisième ligne Josh Navidi, de retour d'une longue blessure, pour affronter la France dans le match du Tournoi des VI Nations prévu vendredi soir.

Pour l'équipe qui affrontera le XV de France vendredi soir (21h) à Cardiff, pour le compte de la 4e journée du Tournoi des VI Nations, le sélectionneur du pays de Galles a retenu Josh Navidi, de retour de blessure, en troisième ligne, et fait appel au centre vétéran Jonathan Davies. La pépite Louis Rees-Zammit (21 ans, 14 sélections), titulaire lors des deux premiers matches mais occulté lors de la dernière journée, débutera sur le banc.

Navidi, 31 ans, avait été éloigné cinq mois des terrains en raison d'une blessure à une épaule. Il a repris la compétition vendredi lors de la défaite de Cardiff à Belfast contre l'Ulster (48-14), dans le United Rugby Championship.

"Nous avons hâte qu'il revienne sur le terrain"

"Josh est un joueur fantastique qui a toujours bien joué pour nous dans le passé", a déclaré le sélectionneur Wayne Pivac, cité dans un communiqué de la fédération galloise. "Avec 80 minutes à son actif pour Cardiff, nous pensons que c'est suffisant pour lui et nous avons hâte qu'il revienne sur le terrain", a-t-il estimé. Seb Davies et Taulupe Faletau complètent la troisième ligne.

Parmi les autres changements dans le XV de départ, Gareth Thomas reprend son poste en première ligne à la place de Wyn Jones, relégué sur le banc. Il accompagne Tomas Francis (au cœur d'une vive polémique après avoir été victime d'une commotion cérébrale face au XV de la Rose) et le talonneur Ryan Elias. Josh Adams et Alex Cuthbert sont à nouveau titularisés aux ailes tandis que Liam Williams a été maintenu à l'arrière. Le centre des Scarlets, Jonathan Davies, fort de ses 95 sélections, reprend sa place près d'Owen Watkin, tandis que la charnière est inchangée, avec l'ouvreur et capitaine Dan Biggar associé à Tomos Williams.

Battus par l'Irlande (29-7) en ouverture et l'Angleterre le week-end dernier (23-19), mais victorieux de l'Écosse (20-17) entre les deux, les tenants du titre gallois n'ont plus qu'une chance théorique de remporter le Tournoi.

La composition du pays de Galles: Williams - Cuthbert, Watkin, Jo. Davies, Jo. Adams - (o) Biggar (cap), (m) Williams - Navidi, Faletau, Se. Davies - Beard, Rowlands - Francis, Elias, Thomas.

Remplaçants: Lake, Jones, Lewis, Moriarty, Morgan, Hardy, Anscombe, Rees-Zammit.