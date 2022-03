XV de France: la compo face au pays de Galles sans Penaud et Taofifenua, positifs au Covid

Le staff du XV de France a dévoilé ce mercredi la composition de l’équipe qui défiera le pays de Galles, vendredi à Cardiff (21h). Antoine Dupont et Gaël Fickou sont bien présents alors que Gabin Villière fait son retour. Damian Penaud et Romain Taofifenua ont été testé positifs au Covid et ne seront pas du voyage.

Le staff du XV de France a dévoilé, ce mercredi, la composition de l’équipe qui tentera de poursuivre ses rêves de Grand Chelem contre le pays de Galles, vendredi (21h) à Cardiff. Le capitaine Antoine Dupont, touché au niveau du coude et du biceps mardi lors de l’entraînement, est bien titulaire au poste de demi de mêlée. L’entourage des Bleus avait d’ailleurs rapidement levé le doute sur la présence du meilleur joueur du monde contre le XV du Poireau.

En revanche, Damian Penaud et Romain Taofifenua ont été testé positifs au Covid ce mercredi. Les deux joueurs ne seront pas du voyage à Cardiff. "Ils ne seront pas du voyage suite à des test positifs ce matin. Nous avions été jusque-là plutôt épargnés mais c'est comme ça. Nous avons les ressources pour affronter le pays de Galles", a expliqué Fabien Galthié en conférence de presse à Marcoussis.

Gaël Fickou sera sur la pelouse du Millennium Stadium dès le coup d’envoi. Le centre du Racing 92, grippé, avait été dispensé d’entraînement mardi. Il sera bien rétabli pour le choc et évoluera aux côtés de Jonathan Danty, comme face à l’Italie et en Ecosse. A noter le grand retour de Gabin Villière à l’aile. Le Toulonnais avait renoncé au dernier match en Ecosse en raison d’une fracture du sinus. Sa présence pousse Yoram Moefana vers la sortie.

Le joueur de l’Union Bordeaux-Bègles avait disputé les deux derniers matchs (au centre contre l’Irlande, à l’aile en Ecosse avec un essai inscrit). Pour le reste, le staff a décidé de privilégier la continuité avec un pack d’avants intégralement reconduit avec le duo Willemse-Woki en deuxième ligne et Atonio, Marchand et Baille, un cran devant.

Le XV de France contre le pays de Galles: Jaminet - Moefana, Fickou, Danty, Villière - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille.

Remplaçants: Mauvaka, Gros, Haouas, Cretin, Flament, Lucu, Ramos et Lebel.